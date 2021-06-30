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    11:14, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Принимаемые Парламентом законы направлены на улучшение жизни казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат Парламента подвёл основные итоги работы депутатов VII созыва в первой сессии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Отметив, что работа депутатов Парламента VII созыва началась в знаменательный для истории страны год – год 30-летия Независимости и 25-летия образования двухпалатного профессионального Парламента, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что все достижения страны связаны с деятельностью Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, стратегия которого сегодня успешно реализуется благодаря инициативам Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Как отметил Нурлан Нигматулин, начатые политические, экономические, социальные реформы, а также прошедшие очередные парламентские выборы придают новый импульс дальнейшему укреплению демократии, усилению гражданского общества и развитию страны в целом.

    При этом спикер Мажилиса подчеркнул возрастающую роль и ответственность депутатского корпуса, который обеспечивает законодательную поддержку инициатив руководства страны.

    Нурлан Нигматулин также напомнил, что депутаты Мажилиса работают в новых условиях в связи с закреплением на законодательном уровне института парламентской оппозиции.

    Подводя итоги работы, председатель Мажилиса отметил, что в течение первой сессии было проведено 3 совместных заседания палат Парламента, 23 пленарных заседания Мажилиса и 21 - Сената. На рассмотрении обеих палат находилось 104 законопроекта, из которых 63 приняты, а 58 уже подписаны Президентом страны. Прежде всего, это законы для поддержки политической реформы, иницированной Главой государства. Внесены поправки в выборное законодательство, предусматривающие снижение порога прохождения политических партий в Мажилис с 7% до 5%, введение новой строки «против всех», а также прямые выборы акимов сельских округов. Кроме того, приняты изменения по вопросам земельных отношений, запрещающие, в частности, продажу иностранцам и аренду ими земель сельскохозяйственного назначения.

    В целях исполнения поручений Президента страны, направленных на поддержку социальной сферы, МСБ, решение вопросов занятости, развитие инфраструктуры, Парламент принял поправки в Закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы». Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, эффективное использование выделенных средств находится на постоянном контроле Парламента.

    По словам спикера Мажилиса, также среди важных для социальной стабильности и укрепления экономики законы о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, по вопросам туристской деятельности и др.

    Кроме того, ратифицировано 31 международное соглашение, среди которых, в частности, поправки в Закон «О международных договорах Республики Казахстан», которые, как отметил Нурлан Нигматулин, направлены на защиту интересов нашего государства.


    Теги:
    Сенат Парламент Главная Мажилис
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