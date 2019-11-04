Нурлан Нигматулин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин примет участие в выездных мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которые состоятся 4-5 ноября в Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Программой спикера Мажилиса запланированы встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также председателем парламента Араратом Мирзояном.

Нурлан Нигматулин примет участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также выступит на пленарном заседании ПА ОДКБ.

Парламентарии-участники ПА ОДКБ в рамках осенней сессии планируют обсудить рекомендации по совершенствованию национальных законодательств государств-членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих сил, по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма, а также по оказанию коллективного гуманитарного содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории государств ОДКБ.

Предметом рассмотрения станет и проект модельного закона ОДКБ «О негосударственных субъектах обеспечения национальной безопасности».