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    Нурлан Нигматулин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване

    4 Ноября 2019, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин примет участие в выездных мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которые состоятся 4-5 ноября в Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

    Программой спикера Мажилиса запланированы встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также председателем парламента Араратом Мирзояном.

    Нурлан Нигматулин примет участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также выступит на пленарном заседании ПА ОДКБ.

    Парламентарии-участники ПА ОДКБ в рамках осенней сессии планируют обсудить рекомендации по совершенствованию национальных законодательств государств-членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих сил, по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма, а также по оказанию коллективного гуманитарного содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории государств ОДКБ.

    Предметом рассмотрения станет и проект модельного закона ОДКБ «О негосударственных субъектах обеспечения национальной безопасности».

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    ОДКБ Мажилис
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