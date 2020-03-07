Нурлан Нигматулин поздравил женщин с 8 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил женщин с Международным женским днём 8 Марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
«От всего сердца поздравляю всех женщин Казахстана с прекрасным весенним праздником – 8 марта! Вы наполняете этот мир своей красотой, согреваете его нежностью, создавая атмосферу уюта и душевного тепла. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия», - написал Спикер Мажилиса в своём личном аккаунте в Твиттере .
Нурлан Нигматулин, отметив активное участие женщин во всех сферах жизни казахстанского общества, подчеркнул их особую роль в жизни страны, а также в решение актуальных вопросов современности. По словам Председателя Мажилиса, женщины являются хранительницами семейного очага, но в то же время они вовлечены в политику и экономику, участвуют во всех важнейших процессах, которые происходят в нашей стране.
Спикер Мажилиса напомнил, что сегодня в Мажилисе 30% депутатского корпуса составляют женщины, которые вносят весомый вклад в принятие социальных законопроектов, а также развитие законотворческой деятельности в целом.
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