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    Нурлан Нигматулин поздравил мусульман с праздником Ораза айт

    24 Мая 2020, 09:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман с праздником Ораза айт, который знаменует собой завершение священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

    «Этот один из главных праздников мусульман олицетворяет собой незыблемость общечеловеческих ценностей: милосердия, взаимопонимания и созидания. Наполняя сердца добром, Ораза айт еще больше сближает людей, укрепляет духовную преемственность поколений», - отметил Нурлан Нигматулин.

    Председатель Мажилиса также подчеркнул, что проявление казахстанцами во все времена единства и заботы о ближнем свидетельствует о приверженности нашего народа идеалам дружбы и солидарности.

    «В этот священный праздник желаю всем семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в нашей стране всегда будет мир и согласие!», - отметил Нурлан Нигматулин.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия Мажилис
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