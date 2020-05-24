Нурлан Нигматулин поздравил мусульман с праздником Ораза айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман с праздником Ораза айт, который знаменует собой завершение священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

«Этот один из главных праздников мусульман олицетворяет собой незыблемость общечеловеческих ценностей: милосердия, взаимопонимания и созидания. Наполняя сердца добром, Ораза айт еще больше сближает людей, укрепляет духовную преемственность поколений», - отметил Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса также подчеркнул, что проявление казахстанцами во все времена единства и заботы о ближнем свидетельствует о приверженности нашего народа идеалам дружбы и солидарности.

«В этот священный праздник желаю всем семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в нашей стране всегда будет мир и согласие!», - отметил Нурлан Нигматулин.



