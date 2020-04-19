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Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Пасхой

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Апреля 2020, 12:00
Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Пасхой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«От всей души поздравляю со светлым праздником Пасхи! Это особенный день для всех христиан, символизирующий собой обновление, добро и милосердие. Те духовные, нравственные и культурные ценности, которые несёт с собой этот великий для всех православных день, близки и понятны каждому казахстанцу независимо от его вероисповедания. Наполняя сердца людей самыми добрыми чувствами, Светлое Христово Воскресение всегда вселяет надежду на лучшее и уверенность в том, что все трудности преодолимы. Убежден, что сегодня это имеет особое значение для каждого гражданина нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов во всех добрых начинаниях!» - отметил Нурлан Нигматулин.


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