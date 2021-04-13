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    Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

    13 Апреля 2021, 09:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Отметив, что это особенное время для мусульман, Спикер Мажилиса подчеркнул нравственное и социальное значение Рамазана, способствующего укреплению истинных духовных ценностей: сострадания и милосердия, терпимости и взаимопонимания.

    По словам Нурлана Нигматулина, эти нравственные основы объединяют казахстанцев всех вероисповеданий, вдохновляя на благие дела и способствуя миру и согласию.

    - Забота о ближнем и взаимная поддержка, которые казахстанцы проявляют всегда, - это залог созидания и воспитания подрастающего поколения в духе уважения духовных традиций нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и силы духа! - отметил Председатель Мажилиса.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия Мажилис
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