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Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Апреля 2021, 09:23
Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что это особенное время для мусульман, Спикер Мажилиса подчеркнул нравственное и социальное значение Рамазана, способствующего укреплению истинных духовных ценностей: сострадания и милосердия, терпимости и взаимопонимания.

По словам Нурлана Нигматулина, эти нравственные основы объединяют казахстанцев всех вероисповеданий, вдохновляя на благие дела и способствуя миру и согласию.

- Забота о ближнем и взаимная поддержка, которые казахстанцы проявляют всегда, - это залог созидания и воспитания подрастающего поколения в духе уважения духовных традиций нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и силы духа! - отметил Председатель Мажилиса.


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