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Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

24 Апреля 2020, 10:37
Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман нашей страны с началом священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Это время духовного очищения, благих деяний, солидарности и взаимной поддержки. Исключительное нравственное и социальное значение Рамазана, уходящего своими корнями в далекое прошлое, способствует укреплению и развитию истинных духовных ценностей в современном обществе.

Такие важные качества, как забота о ближнем, социальная ответственность, самосовершенствование, близки и понятны каждому казахстанцу в нашем многоконфессиональном государстве. Проявляя их всегда и особенно сегодня, в это непростое не только для нашей страны, но и всего мира время, казахстанцы демонстрируют силу духа и стремление к единству и милосердию.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - отметил Нурлан Нигматулин.


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