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    Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Курбайн айтом

    31 Июля 2020, 08:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с главным праздником мусульман – Курбан айтом. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службау Мажилиса Парламента РК.

    Отметив, что этот священный праздник символизирует силу духа и волю верующих, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Курбан айт знаменует и то, чем всегда дорожат казахстанцы – мир и согласие на родной земле.

    »В этом году из-за коронавируса изменились условия празднования, но неизменным осталось главное значение праздника – стремление к нравственному совершенству, добрым делам и помощи нуждающимся«, - отметил спикер Мажилиса.

    По словам Нурлана Нигматулина, Курбан айт объединяет всех людей, поскольку несёт в себе обращение к вечным ценностям - милосердию и справедливости, ответственности и терпению.

    »Пусть же священный Курбан айт наполнит сердца радостью и умиротворением, поможет всем нам справиться с трудностями и принесёт успех во всех благих начинаниях. Пусть этот праздник станет временем нравственного обновления и осмысления прожитого», - подчеркнул председатель Мажилиса.

    Нурлан Нигматулин пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Религия Мажилис Дата Общество
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