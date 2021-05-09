Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Днём Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Днём Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

«От всего сердца поздравляю казахстанцев с праздником Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день – дань памяти всех, кто сражался за свободу и независимость родной земли, кто ценой своей жизни отстоял мир и спокойствие, кто самоотверженно трудился, приближая победу. Этот день – символ несгибаемого духа и бессмертного подвига, отваги, мужества и сплочённости.

Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, а также Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяют особое внимание поддержке ветеранов войны и тружеников тыла, сохранению вечной памяти о героизме людей, сражавшихся на полях одной из самых страшных войн человечества.

И святой долг каждого из нас – сохранять и укреплять величайшие ценности жизни - мир и согласие.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!», – отметил Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.



