Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с 75-летием Великой Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за победу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«От всего сердца поздравляю казахстанцев со знаменательным праздником – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! День Победы – это символ высокого патриотизма, несгибаемого духа и бессмертного подвига тех, кто ценой своей жизни отстоял мир и независимость родной земли», - считает председатель Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул, что в Казахстане бережно хранят воспоминания о мужестве и героизме людей, ушедших на поля одной из самых страшных войн человечества.

«Та поддержка и забота, которая оказывается благодаря руководству страны ветеранам войны и труженикам тыла, - это знак особого уважения и благодарности за их самоотверженную борьбу и победу, за созидательный труд в тяжелые годы войны. Низкий поклон всем сражавшимся на поле боя и приближавшим победу в тылу!» - сказал Спикер Мажилиса.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что сегодня общие усилия направлены на строительство Казахстана сильным и благополучным государством, а наши дела должны быть достойны подвига поколения победителей.

«Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и процветания!» - резюмировал спикер Мажилиса свое поздравление с Днем Победы.



