Нурлан Нигматулин: Послание - продолжение курса на рост благосостояния населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что Послание Президента страны Нурсултана Назарбаева является логичным продолжением курса, который Глава государства проводит с первых лет Независимости, нацеленного, прежде всего, на рост благосостояния населения.

«По сути, Глава государства представил стране, народу всеобъемлющую программу действий в экономике, социальной сфере, региональном развитии на десятилетия вперёд. По масштабу поставленных целей, по заданным темпам изменений этот стратегический документ не имеет прецедентов», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, в документе нашли отражение практически все ключевые вопросы жизни казахстанского общества, которые волнуют граждан. Вопросы семьи и молодежи, жилья и зарплат, местных дорог и ЖКХ, сельского хозяйства и малого бизнеса, развития социальной сферы и модернизации правоохранительной системы - всё это принципиально важно для каждого человека.

При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что стержнем Послания стала социальная тематика.

«Можно сказать, что нынешнее Послание представляет собой глобальную стратегию повышения качества жизни казахстанцев. Причём, Президент не просто поставил цели, он озвучил конкретные задачи и определил пути их реализации. Президент Казахстана подчеркнул, что государство выполняет все взятые социальные обязательства, обеспечивает повышение заработной платы и социальных выплат, принимает меры по решению жилищной проблемы», - считает Нурлан Нигматулин.

Наряду с уникальными социальными новациями, Послание содержит мощный экономический блок, где чёткий акцент сделан на повышении конкурентоспособности, поддержании устойчивых темпов роста.

«Примечательно, что этот масштабный исторический документ предложен именно сейчас, в условиях непростой экономической и геополитической ситуации в мире. И в этом очередной раз проявилась дальновидность Главы государства, его историческая смелость, которая состоит в том, чтобы использовать объективные вызовы и риски для консолидации народа и вывода страны на новый уровень развития», - сказал Нурлан Нигматулин.