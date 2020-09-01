Нурлан Нигматулин: Послание Президента – это чёткое видение дальнейшего развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось первое в шестой парламентской сессии заседание Бюро Мажилиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На Бюро обсуждены основные направления деятельности депутатского корпуса с учётом приоритетов, обозначенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, с которым Глава государства выступил на открытии шестой парламентской сессии.

Открывая заседание, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на масштабности поставленных Президентом задач, решение которых необходимо для модернизации и динамичного развития всех сфер жизни казахстанцев. При этом депутатам предстоит работа, в частности, над законодательным обеспечением новой модели государственного управления, поддержки реформ квазигоссектора, усовершенствования налогового законодательства и бюджетной политики. Большой объём работы связан с повышением социального благополучия граждан, в том числе решение вопросов здравоохранения, образования, защиты прав детей.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, Послание Президента – это новый этап масштабных преобразований.

На предстоящем пленарном заседании палате предлагается определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис.

Прежде всего, это пакет финансовых законопроектов: «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы».

Среди поступивших в Мажилис и проекты законодательных новшеств по вопросам разграничения полномочий между центральными и местными госорганами по субсидированию питьевого водоснабжения, относительно информации, а также законопроекты с сопутствующими поправками «О техническом регулировании», «О контроле специфических товаров».

В числе новых и законодательные дополнения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан».

В этом ряду и пакет законопроектов о ратификации. Это Протокол с изменениями в Договор о ЕАЭС, Соглашение Казахстана с ОАЭ о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в столицах двух государств для нужд посольств. Здесь же Соглашение Казахстана с ЮНЕСКО о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО и Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельхозживотными в рамках ЕАЭС. Пакет новых ратификационных актов также включает в себя договоры Казахстана с Северной Македонией, Болгарией и Республикой Корея о передаче осужденных лиц, Конвенцию государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Наряду с этим Бюро Мажилиса включило в проект повестки ратификационные законопроекты, которые будут рассмотрены на предстоящем пленарном заседании. Это изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Союза, и актов его органов в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору. В этом ряду и Договор между Казахстаном и ОАЭ о передаче осужденных лиц.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.