Новости
Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
25 Августа 2020 09:53
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Новости по темеФермеры Восточного Казахстана рассказали сенатору о проблемах в животноводстве Мажилисмены в регионах обсуждают поддержку МСБ и развитие социальной сферы Педагогов в некоторых школах загружают непрофильной работой - сенатор
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2020 года в 11 часов в городе Нур- Султане», - говорится в тексте Распоряжения, подписанного Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Памятник Абаю в окружении сыновей впервые установят в Казахстане
- На отсутствие интернета пожаловались сенаторам жители поселка Кокбулак Шымкента
- Фермеры Восточного Казахстана рассказали сенатору о проблемах в животноводстве
- Мажилисмены в регионах обсуждают поддержку МСБ и развитие социальной сферы
- Сенатор обсудил в Алматы реформы в судебной системе и изменения в адвокатской деятельности
- Педагогов в некоторых школах загружают непрофильной работой - сенатор
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047