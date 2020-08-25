Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2020 года в 11 часов в городе Нур- Султане», - говорится в тексте Распоряжения, подписанного Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным.



