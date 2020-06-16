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Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
16 Июня 2020 09:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
« Подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента 22 июня 2020 года. Будут заслушаны отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год», - написал Спикер Мажилиса в своем личном аккаунте в Twitter.
Совместное заседание созвано в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан.
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