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    Нурлан Нигматулин: Парламентские выборы будут способствовать общественному диалогу и партнерству

    21 Октября 2020, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин прокомментировал Указ Главы государства о предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, которые состоятся 10 января 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства подписал Указ о проведении 10 января 2021 года очередных парламентских выборов. Это очень важное и судьбоносное решение для будущего развития Казахстана. Парламентские выборы - это всегда возможность всем политическим партиям проявить себя. Это возможность ознакомить граждан нашей страны со своими программами и в конкурентной борьбе получить мандат народного доверия», - заявил Нурлан Нигматулин в ходе пленарного заседания Мажилиса.

    «Все эти годы независимости при проведении как парламентских, так и президентских выборов казахстанцы всегда демонстрируют высокую политическую культуру. Уверен, что и предстоящие выборы будут способствовать общественному диалогу, партнерству и дадут импульс дальнейшему развитию многопартийной демократии у нас в стране. До начала работы парламента следующего созыва нынешний состав Мажилиса продолжит формировать законодательную базу для дальнейшего развития и продвижения нашего Казахстана», - подчеркнул спикер палаты.

    Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Выборы Видео Выборы-2021
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