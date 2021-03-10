Нурлан Нигматулин: Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов будет пересмотрена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что ответственность в нашей стране за незаконный оборот драгоценных металлов и камней должна быть пересмотрена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.

В ходе обсуждения норм документа депутаты подняли вопрос о гармонизации законодательства в части ответственности за незаконный оборот в данной сфере.

При этом председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что в Казахстане статьи за незаконный оборот драгоценных металлов и камней декриминализованы, в то время как, к примеру, в России и Беларуси за подобные правонарушения предусматривается уголовная ответственность.

«У нас предусмотрена только административная ответственность. И это при том, что количество хищений драгоценных металлов и, как следствие, их незаконный оборот не снижаются, а растут из года в год», - отметил Нурлан Нигматулин.

По словам председателя Мажилиса, к примеру, только на предприятии «Казахалтына» за период с 2015 по 2020 годы было задержано более 32 тысяч нелегальных старателей. С февраля 2019 года по сентябрь 2020 года там же задержали и передали в полицию 5 722 нелегальных старателя, из них 80% совершили преступление повторно.

При этом Нурлан Нигматулин отметил, что преступников не останавливает ни административный арест, ни штрафы.

«Незаконных старателей, как показывает практика, штрафами не запугать. По оценке экспертов, на каждые 3 тонны легально добытого у нас золота приходится 1 тонна добытого нелегально. Акционеры, инвесторы принимают разные меры, МВД борется, но ситуация не улучшается. Вы, Бейбут Бакирович (Атамкулов – министр индустрии инфраструктурного развития РК – прим. ред.), как министр и в целом ваше министерство, на чьей стороне: вы с кем – с акционерами предприятий или с незаконными «чёрными» старателями?» – обратился Нурлан Нигматулин к министру индустрии и инфраструктурного развития.

Выслушав ответ министра о необходимости усиления наказания за эти правонарушения, спикер Мажилиса поднял вопрос, почему уполномоченное министерство до сих пор не внесло такие предложения.

- Министерство индустрии и инфраструктурного развития как уполномоченный орган должно быть заинтересовано в ужесточении наказания. И вам надо совместно с правоохранительными органами изучить правоприменительную практику, изучить международный опыт и внести поправки по усилению ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Депутаты со своей стороны вас поддержат», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.



