Нурлан Нигматулин: Ответственность за качество образования лежит на самих вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что ответственность за качество образования лежит на самих высших учебных заведениях, однако контроль образовательной деятельности будет сохранён. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Сегодня на пленарном заседании Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам образования.

Разработанный депутатами законопроект направлен на совершенствование образовательного процесса, в том числе осуществление мониторинга за оказанием образовательных услуг.

В связи с этим был поднят вопрос об отличии предлагаемого мониторинга образовательных достижений от действующей внешней оценки учебных достижений.

По мнению председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, важно не то, как будет называться механизм оценки качества образования – внешняя оценка учебных достижений или мониторинг образовательных достижений, а то - соответствует ли это законодательно предоставленной вузам в 2018 году академической и управленческой самостоятельности.

«С 2021 года высшие учебные заведения уже начнут выдавать дипломы собственного образца. Таким образом, законодательно вузам предоставлена полная самостоятельность в образовательной деятельности. А раз так, то и ответственность за качество образования лежит на самих высших учебных заведениях», - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом, по словам спикера Мажилиса, не стоит считать, что самостоятельность вузов – это возможность штамповать дипломы.

«Каждый вуз должен дорожить выданным своим дипломом. В этой связи возникает вопрос, насколько целесообразно проводить в высших учебных заведениях мониторинг образовательных достижений? Тем более, что этот мониторинг не даёт никакого представления о качестве образовательных программ того или иного вуза. Другое дело, что контроль образовательной деятельности должен быть. И сейчас не должно создаваться никакого ложного мнения, что вузы могут остаться бесконтрольными», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Как отметил спикер Мажилиса, такой контроль есть - за всеми вузами как субъектами предпринимательства контроль осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом.

«Министерство образования через Центр правовой статистики (ЦПСИ) Генеральной прокуратуры заходит, смотрит, как субъект рынка, а все вузы - это сейчас субъекты рынка, соответствует квалификационным требованиям, образовательным стандартам. И это позволяет уполномоченному органу, то есть Министерству образования, глубже анализировать образовательную деятельность вузов и давать им соответствующую оценку», - сказал Нурлан Нигматулин, поручив рабочей группе совместно с разработчиками до второго чтения ещё раз тщательно проработать этот вопрос.