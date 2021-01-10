Нурлан Нигматулин отдал свой голос на парламентских выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин проголосовал на участке №111, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проголосовав, Спикер Мажилиса отметил, что отдал свой голос за продолжение стратегического курса, который обеспечил стране благополучие и стабильность.

«Проголосовал за будущее, за дальнейшее улучшение жизни всех казахстанцев. Уверен, что наш народ и сегодня продемонстрирует свою сплочённость и солидарность, как это было всегда», - сказал Нурлан Нигматулин.

В Казахстане 10 января избирают депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. В Мажилис 98 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам, 9 депутатов – Ассамблеей народа Казахстана. В этом году впервые по партийным спискам проходят и выборы в маслихаты. Всего в избирательном списке 5 партий: Народная партия Казахстана, партия «Nur Otan», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Демократическая Партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «ADAL».

Ранее уже проголосовали Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, Председатель Сената Маулен Ашимбаев и Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов.