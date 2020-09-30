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    Нурлан Нигматулин обсудил со спикером Парламента Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

    30 Сентября 2020, 14:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между председателем Мажилиса Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Мажилиса.

    Стороны обсудили ситуацию, связанную с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

    Нурлан Нигматулин довел до собеседника позицию казахстанской стороны, отраженную в заявлении МИД РК о том, что только путём мирных переговоров можно найти решение в сложившейся ситуации.

    Также в ходе разговора стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия.

    Напомним, оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. В Азербайджане объявлено военное положение, Армения также объявила о введении военного положения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Азербайджан
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