Нурлан Нигматулин обсудил с послом Японии межпарламентское сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Казахстане Тацухико Касаи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что Япония для нашей страны – важный стратегический партнёр в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Нурлан Нигматулин подчеркнул ключевую роль Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении межгосударственных отношений, а также особое значение, которое придаёт развитию многопланового сотрудничества с Японией Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По словам председателя Мажилиса, между Казахстаном и Японией налажено глобальное партнёрство в рамках ООН в области ядерной безопасности, разоружения, устойчивого развития, изменения климата и в др. сферах.

При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что активизация торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия будет способствовать дальнейшему расширению казахстанско-японских отношений.

В свою очередь Тацухико Касаи, говоря о 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами, назвал это знаковым событием для истории двух государств. При этом японский дипломат подчеркнул, что Казахстан за это время благодаря своему руководству достиг значительного прогресса, и казахстанцы могут гордиться успехами своей страны.

Собеседники обменялись мнениями о развитии межпарламентских отношений, подчеркнув их особое место в двустороннем сотрудничестве.

По словам Нурлана Нигматулина, обмен законодательным опытом, продолжение практики регулярных встреч на уровне профильных комитетов, групп по сотрудничеству, взаимодействие по межпартийной линии, а также в рамках международных организаций парламентариев способствует всестороннему укреплению долгосрочного стратегического партнёрства двух стран.