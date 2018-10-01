Нурлан Нигматулин о питании для школьников и солдат: сначала качество, потом цена
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассматривается проект законодательных поправок по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора, передает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.
Депутатами внесена поправка, направленная на то, чтобы вопросы приобретения услуг по обеспечению питания военнослужащих были выведены из-под действия Закона «О государственных закупках». Приобретать такие услуги предлагается в особом порядке, как это делается в процессе обеспечения питания учащихся в школах.
Подчеркнув важность обеспечения качественным питанием как школьников, так и военнослужащих, Нурлан Нигматулин обратился к министру финансов Алихану Смаилову с предложением доработать данный вопрос вместе с депутатами до второго чтения.
«Алихан Асханович, в этих учреждениях (школы, больницы, военные учреждения) демпинг недопустим, тем более когда мы говорим о питании для школьников и солдат, - сказал Н.Нигматулин, отметив при этом, что в приоритете должно быть сначала качество питания, а уже потом его цена.
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