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Нурлан Нигматулин о новых поправках: Налоговая нагрузка на предпринимателей не изменится

10 Ноября 2021 11:32
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Нурлан Нигматулин о новых поправках: Налоговая нагрузка на предпринимателей не изменится

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался о предлагаемых поправках в Налоговый кодекс, одобренных сегодня в первом чтении на пленарном заседании Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Законопроект, содержащий законодательные поправки в Налоговый кодекс и Закон о введении его в действие, разработан парламентариями в целях реализации отдельных поручений Главы государства, инициатив по поддержке бизнеса и граждан, мер по улучшению налогового администрирования, которые направлены в том числе на противодействие теневой экономике.

В ходе обсуждения на пленарном заседании депутаты акцентировали внимание на ряде законодательных норм, касающихся, в частности, вопросов фискализации мобильных платежей, а также уплаты налога за малогабаритные фургоны.

Говоря о регулировании мобильных платежей, Спикер Мажилиса подчеркнул, что этой нормой не вводится новый вид налога.

«Налоговая нагрузка на предпринимателей не меняется. Это принципиально. Эта норма необходима налоговым органам для того, чтобы на её основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности. Поэтому, повторюсь, новый вид налога не вводится», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Законопроектом также предлагается облагать налогом малогабаритные фургоны в зависимости от грузоподъёмности, а не от объёма двигателя, как это закреплено в действующем законодательстве.

При этом данную норму, которая коснётся более 90 тысяч автомобилей, предлагается сделать ретроспективной, т.е. со вступлением в силу с 1 января 2021 года.

В связи с этим Председатель Мажилиса акцентировал внимание на необходимости полной готовности соответствующих госструктур к перерасчёту налога для автовладельцев, уже оплативших его, а также информированию граждан об этом.

«Благодаря данной норме владельцы грузовых «Газелей» получат хороший новогодний подарок. Сейчас главное, чтобы на практике государственные органы оперативно, без бюрократии провели все необходимые расчёты с учётом ретроспективности этой законодательной нормы», - сказал Нурлан Нигматулин.

Кроме того, по мнению Спикера Мажилиса, должна быть проведена необходимая разъяснительная работа, чтобы казахстанцы знали, что этот процесс планируется провести в проактивном формате, т.е. без участия владельца автомобиля.

«Граждане об этом должны знать, должны знать, что не надо никуда ходить, никуда писать, что всё это можно сделать автоматически. Если эту работу вовремя не провести, то люди пойдут в ЦОНы, «обрывать» телефоны call-центров, писать обращения на блоги госорганов. Давайте разъяснительную работу по этой хорошей норме, которая работает на граждан нашей страны, правильно организуем, чтобы люди знали, что всё это можно получить в проактивной форме», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.


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#Бизнес   #Мажилис   #Транспорт   #Налоги   #Нурлан Нигматулин  
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