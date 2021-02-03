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    11:40, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Новый законопроект расширяет возможности сельских бюджетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности эффективного администрирования средств бюджета местного самоуправления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

    В ходе обсуждения законодательных норм депутаты Мажилиса подняли вопросы готовности специалистов в городах районного значения, сёлах, посёлках и сельских округах к эффективному управлению и освоению бюджетов, которые будут увеличены за счёт передачи 4-х видов налогов.

    «Действительно, бюджеты сельских округов увеличиваются. Но вместе с этим повышается и ответственность. И решение, на что потратить эти деньги, аким сельского округа не должен принимать единолично», - отметил председатель Мажилиса.

    При этом Нурлан Нигматулин напомнил, что в соответствии с Законом о местном самоуправлении, принятом в 2018 году, такие решения принимаются через собрания сельчан, за которыми закреплено право определять приоритетность, очерёдность вопросов, на которые в первую очередь направить деньги.

    Новым же законопроектом аппаратам акимов даётся возможность корректировать свои бюджеты в объёме не более 20%. Кроме того, упрощается процедура утверждения бюджетов, а также предусматривается создание резерва сельского бюджета в размере не более 10% от объёма собственных поступлений.

    «Для практической реализации самостоятельного бюджета местного самоуправления важен уровень подготовки самих акимов. Они должны разбираться в этих бюджетных вопросах», - подчеркнул спикер Мажилиса.



    Теги:
    Парламент Главная Экономика Мажилис
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