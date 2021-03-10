Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Нурлан Нигматулин: Новое соглашение с Кыргызстаном снизит уровень нелегальной миграции

    10 Марта 2021, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что казахстанско-кыргызское Соглашение о сотрудничестве в области миграции будет способствовать практической реализации договорённостей президентов двух государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

    Законопроект о ратификации соответствующего Соглашения одобрен сегодня на пленарном заседании Мажилиса.

    «Неделю назад состоялся государственный визит Президента Кыргызской Республики в нашу страну. И тогда главы двух государств отметили «важность принятия согласованных мер для свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории двух стран». Это Соглашение, которое мы только что одобрили, законодательно обеспечивает практическую реализацию договорённостей двух президентов», - выразил уверенность спикер Мажилиса.

    При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность достижения конкретных результатов от действия Соглашения: снижения уровня нелегальной миграции, усиления совместной работы по профилактике правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе в части оперативного обмена информацией, а также пресечения фактов двойного гражданства.

    Автор:

    Мажилис Кыргызстан Видео Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Отсутствует связь между выделенными средствами и результатом – Уласбек Садибеков о планировании бюджета
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC