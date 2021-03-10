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Нурлан Нигматулин: Новое соглашение с Кыргызстаном снизит уровень нелегальной миграции

10 Марта 2021, 11:03
Нурлан Нигматулин: Новое соглашение с Кыргызстаном снизит уровень нелегальной миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что казахстанско-кыргызское Соглашение о сотрудничестве в области миграции будет способствовать практической реализации договорённостей президентов двух государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Законопроект о ратификации соответствующего Соглашения одобрен сегодня на пленарном заседании Мажилиса.

«Неделю назад состоялся государственный визит Президента Кыргызской Республики в нашу страну. И тогда главы двух государств отметили «важность принятия согласованных мер для свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории двух стран». Это Соглашение, которое мы только что одобрили, законодательно обеспечивает практическую реализацию договорённостей двух президентов», - выразил уверенность спикер Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность достижения конкретных результатов от действия Соглашения: снижения уровня нелегальной миграции, усиления совместной работы по профилактике правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе в части оперативного обмена информацией, а также пресечения фактов двойного гражданства.


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