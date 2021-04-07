Нурлан Нигматулин: Необходим эффективный таможенный контроль специфических товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что введение новых законодательных норм обеспечит эффективность контроля специфических товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками «О контроле специфических товаров».

Проектом закона, в частности, устанавливается порядок экспорта и импорта специфических товаров, в том числе программного обеспечения технологий и научно-технической документации. При этом статьей 275 УК РК предусмотрена ответственность только за незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

В связи с этим депутаты предложили ввести ответственность и за незаконный импорт данных товаров и услуг.

Поддержав депутатов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин назвал внесённое предложение концептуальной поправкой.

«Если руководствоваться правительственным вариантом законопроекта, то получается, что любое незаконное перемещение через границу технологий, научно-технической документации, программного обеспечения запрещено. Но в соответствии с Уголовным кодексом карается только незаконный экспорт. Поэтому, наверное, правильно подошли депутаты, установив наказание не только за незаконный экспорт, но и за незаконный импорт специфических товаров», - отметил Нурлан Нигматулин.

Предложение депутатов поддержали разработчик законопроектов – Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а также Генеральная прокуратура.

В ходе обсуждения депутаты также подняли вопрос контроля за перемещением специфических товаров через казахстанские участки внутренних границ ЕАЭС.

В связи с этим Спикер Мажилиса отметил, что введение международного импортного сертификата - это своего рода гарантия того, что контролируемая Казахстаном продукция двойного назначения будет использована только в законных целях.

«Это важно. Это наши международные обязательства», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности того, чтобы министерства, входящие в систему контроля специфических товаров, были готовы к практической реализации всех законодательных норм законопроектов.