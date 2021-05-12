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    Нурлан Нигматулин: Надо чётко проработать механизм возмещения ущерба от аварии ракет-носителей

    12 Мая 2021, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает необходимым разработать чёткий механизм возмещения экологического ущерба в результате аварии ракет-носителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    На пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения законопроекта о ратификации Соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2» для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты депутаты подняли вопрос защиты экологии и возмещения материального ущерба от последствий нештатного падения или аварии ракет-носителей типа «Союз-2».

    При этом Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что эти вопросы являются одними из главных для жителей, проживающих на территориях падения.

    - Какой документ определяет, какое будет возмещение ущерба? - обратился Нурлан Нигматулин к представителям профильных министерств.

    Как пояснил вице-министр иностранных дел Марат Сыздыков, есть отдельное соглашение, в соответствии с которым российская сторона берёт на себя гарантии выплатить ущерб, но практика показывает, что эта процедура длится долгие годы.

    В связи с этим Нурлан Нигматулин считает, что механизм возмещения экологического ущерба должен быть закреплен в соответствующих документах.

    - Мы должны чётко договориться с нашими партнёрами о возмещении материального ущерба. У нас гарантии прописаны. Но что нужно, чтобы эти гарантии работали? Этот совместный документ должен быть отработан с нашими партнёрами, - обратился Нурлан Нигматулин к разработчикам законопроекта.

    Разработчики законопроекта – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заверили, что вопрос будет проработан в ближайшее время, а результаты будут представлены депутатам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса Байконур Мажилис
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