Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Нурлан Нигматулин: На законодательном уровне регулируется происхождение товаров ЕАЭС

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Февраля 2021, 09:30
Нурлан Нигматулин: На законодательном уровне регулируется происхождение товаров ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатам предлагается обсудить ряд ратификационных законопроектов.

В их числе - Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

Целью Договора является создание региональной системы получения прав в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

Создание данной системы упростит процедуру получения охраны в отношении товарных знаков, снизит для заявителей административные и финансовые барьеры путём подачи одной евразийской заявки.

photo


Также среди ратификационных законопроектов - Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

Соглашением предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в нашей стране.


Мажилис   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме