Нурлан Нигматулин: На законодательном уровне регулируется происхождение товаров ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатам предлагается обсудить ряд ратификационных законопроектов.

В их числе - Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

Целью Договора является создание региональной системы получения прав в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

Создание данной системы упростит процедуру получения охраны в отношении товарных знаков, снизит для заявителей административные и финансовые барьеры путём подачи одной евразийской заявки.

Также среди ратификационных законопроектов - Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

Соглашением предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в нашей стране.