Нурлан Нигматулин: Межпартийный Совет позволит повысить качество законотворческой работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялась встреча представителей партий, зарегистрированных в Казахстане, в ходе которой Председатель Палаты Нурлан Нигматулин предложил создать Межпартийный совет при Мажилисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

За круглым столом в Мажилисе собрались представители партий «Adal», «Ак жол», «Ауыл», Народной партии Казахстана, «Nur Otan», ОСДП.

Отметив, что каждая партия имеет свою программу, свои взгляды, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что всех объединяет стремление работать для успешного развития страны.

«Первый Президент Казахстана-Елбасы, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Абишевич Назарбаев, а также Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяют особое внимание укреплению конструктивного сотрудничества всех партий. Поэтому предлагаю организовать на площадке Мажилиса такой предметный диалог для развития законотворческого процесса, - сказал Спикер Палаты, отметив открытость депутатского корпуса и налаженное взаимодействие с гражданским и экспертным сообществом. - Предлагая организовать Межпартийный совет при Мажилисе, мы хотим, прежде всего, создать новые возможности для расширения диалога парламентских и непарламентских партий. Рассчитываем, что обсуждения, предложения, рекомендации, которые будут вырабатываться на этой новой дискуссионной площадке, позволят сделать законотворческий процесс ещё более эффективным. И в целом, наше сотрудничество в рамках Межпартийного совета может стать ещё одним инструментом для решения актуальных задач», - сказал Нурлан Нигматулин.

По мнению Спикера Мажилиса, Межпартийный совет должен представлять собой консультативно-совещательный орган.

При этом Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность депутатского корпуса в том, чтобы представители партий вошли в состав рабочих групп по тем или иным законопроектам.

«Ваши идеи, ваши предложения должны иметь практическое воплощение. И мы готовы к совместной работе. Думаю, что такое сотрудничество будет полезным и для непарламентских партий», - сказал Спикер Мажилиса, обращаясь к участникам встречи.

Пришедшие на встречу руководители непарламентских партий инициативу поддержали.

«Думаю, это большая возможность для партий, не прошедших в Парламент. Уже сегодня, не дожидаясь следующих выборов, мы имеем прекрасную возможность начать исполнять те начинания, те обещания, которые мы давали своим избирателям. Все те направления, которые есть в нашей Предвыборной программе, мы планируем включить в план нашего сотрудничества в рамках Межпартийного совета», - поделился своим мнением Секретарь партии «Adal» Эльдар Жумагазиев.

Солидарную позицию выразил и первый заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

«Впервые в истории Казахстана создается такой совет. Возможность участвовать в законотворческой работе в рамках Межпартийного совета позволит непарламентским партиям использовать эту площадку, чтобы выразить своё мнение. За каждой из партий есть свои избиратели, чьё мнение должно найти отражение в стенах сегодня работающего Парламента. Поэтому я считаю, что это очень хорошее предложение. Это даёт нам возможность наравне с парламентскими партиями отстаивать свою позицию», - сказал партиец.

В свою очередь председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов считает, что создание Межпартийного совета будет полезно и для самих депутатов.

«Межпартийный совет позволит сделать работу парламентариев и Парламента более открытой. Это будет полезно и для непарламентских партий, которые смогут к тому же знакомиться с законотворческим процессом и нарабатывать определенный эмпирический материал», - сказал А. Рахимжанов.

Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на вопросах, поднятых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального совета общественного доверия, в т.ч. касающихся разработки новых законопроектов.

«Мы должны сделать так, чтобы Межпартийный совет стал постоянно действующей рабочей площадкой, на которой вырабатываются рекомендации, которые затем будут использоваться на всех стадиях законодательного процесса в Парламенте», - резюмировал Председатель Мажилиса.