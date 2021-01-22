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    Нурлан Нигматулин: Мажилисмены рассмотрят соглашение ЕАЭС в сфере АПК

    22 Января 2021, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов. Это поправки в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата.

    В этом ряду и изменения в договор между Казахстаном и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.


    Здесь же Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС. Реализация Соглашения позволит, в том числе повысить конкурентоспособность отечественной племенной продукции.

    В проект повестки пленарного заседания Палаты предложен вопрос о Плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента VII созыва на первую сессию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Мажилис ЕАЭС
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