Нурлан Нигматулин: Мажилисмены рассмотрят несколько важных международных соглашений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Об этом передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатам предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов.

Это Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Законопроект направлен на создание правовой основы для обеспечения единства принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации, обеспечение достоверности и актуальности применяемых документов этой сферы, а также покрытия издержек национальных систем стандартизации государств СНГ.

Среди ратификационных законопроектов, вносимых в проект повестки пленарного заседания Мажилиса, также поправки в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.

Законопроект позволит привести терминологию Договора в соответствие с положениями договоров о ЕАЭС и Таможенном кодексе ЕАЭС.

В пакете также Конвенция государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.