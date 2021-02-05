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    13:13, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Мажилисмены рассмотрят несколько важных международных соглашений

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Об этом передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Депутатам предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов.

    Это Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Законопроект направлен на создание правовой основы для обеспечения единства принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации, обеспечение достоверности и актуальности применяемых документов этой сферы, а также покрытия издержек национальных систем стандартизации государств СНГ.

    Среди ратификационных законопроектов, вносимых в проект повестки пленарного заседания Мажилиса, также поправки в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.

    Законопроект позволит привести терминологию Договора в соответствие с положениями договоров о ЕАЭС и Таможенном кодексе ЕАЭС.

    В пакете также Конвенция государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.


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