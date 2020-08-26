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Нурлан Нигматулин: Мажилис всегда открыт для гражданского общества

26 Августа 2020 13:06
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Нурлан Нигматулин: Мажилис всегда открыт для гражданского общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за укрепление взаимодействия депутатского корпуса с экспертным сообществом при работе над законопроектами. Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждены сегодня на встрече Спикера Палаты с известными казахстанскими политологами и экспертами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Подчеркнув, что Мажилис всегда открыт для гражданского общества, для конструктивных предложений, Нурлан Нигматулин отметил накопленный опыт участия представителей экспертного сообщества в работе над законопроектами. Прежде всего, это законы для совершенствования социальной, экономической сфер, законы для реализации пакета политических реформ Президента страны. По словам Спикера Мажилиса, предложения и мнения казахстанских экспертов важны для подготовки качественных законов, направленных на развитие страны и повышение благополучия казахстанцев.

- Наша принципиальная позиция известна – мы всегда стараемся обеспечить учёт максимального спектра позиций и мнений в ходе законодательной деятельности. Мы заинтересованы в постоянных контактах с экспертным сообществом, чтобы опираться на ваши оценки и заключения при работе над законопроектами, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к участникам встречи.

При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что законотворческая работа депутатов продолжается и в период между очередными парламентскими сессиями. Как отметил Нурлан Нигматулин, сейчас в законодательном портфеле Мажилиса 72 законопроекта, из которых 21 – инициирован самими депутатами.

Говоря о приоритетных направлениях законотворческой деятельности депутатов в предстоящую сессию, Спикер Мажилиса подчеркнул важность обеспечения законодательной поддержки выполнения Послания Главы государства, с которым Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на открытии парламентской сессии. Депутатам предстоит работа и над проектом Экологического кодекса, по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

Участники встречи в свою очередь подняли такие вопросы, как эффективное применение Закона о пастбищах, банкротство физических лиц и закредитованность населения, работа общественных советов. Особое внимание уделено перспективам сотрудничества депутатского корпуса и экспертного сообщества в работе над усилением антикоррупционного законодательства.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что результатом конструктивного сотрудничества депутатского корпуса и экспертного сообщества станет принятие качественных законопроектов с учётом широкого спектра мнений.


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