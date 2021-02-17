Нурлан Нигматулин: Мажилис продолжит законодательную работу по модернизации судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых в стране для модернизации судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
Одна из них – это совершенствование законодательной базы о судебной системе.
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в первом чтении одобрен соответствующий пакет разработанных депутатами законопроектов.
Среди них – конституционные поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы.
Необходимость внесения поправок вызвана тем, что с 1 июля текущего года вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, требующий корректировки работы судебной системы.
В ходе обсуждения законопроектов одним из актуальных вопросов стала готовность судебного корпуса к работе в новом формате в связи с введением административной юстиции.
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на возможном росте обращений от населения, от бизнесменов в административные суды.
«Поэтому здесь очень важна подготовка судей. От этого в конечном итоге будет зависеть успешность внедрения административного судопроизводства», - сказал Нурлан Нигматулин.
В целом, по словам председателя Мажилиса, одобренные законопроекты являются продолжением модернизации судебной системы в стране.
«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проводимые реформы должны мобилизовать в отрасль новых квалифицированных специалистов и обеспечить справедливое правосудие», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
Спикер Мажилиса также акцентировал внимание, что такие меры предпринимаются, прежде всего, для укрепления доверия населения к судам.
«В свою очередь, суды и судебные процедуры должны отвечать современным требованиям и защищать права граждан, бизнеса и инвесторов. Это также задача, поставленная Президентом страны. И одобренные сегодня нами поправки позволят привлечь в суды высококвалифицированные кадры, внедрить в судебный процесс инновационные технологии», - сказал Нурлан Нигматулин.
При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что депутатский корпус готов и в дальнейшем вести активную работу по законодательному обеспечению модернизации судебной системы.
Разработанными депутатами поправками предусматривается, в частности, создание в Верховном суде судебной коллеги по административным делам и упразднение существующей специализированной судебной коллегии. По мнению депутатов-разработчиков, это позволит на начальном этапе введения административной юстиции равномерно распределить нагрузку, а также разграничить судебную практику по рассмотрению деликтов и публичных споров.