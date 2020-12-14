Нурлан Нигматулин ко Дню Независимости вручил государственные награды мажилисменам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил депутатам и сотрудникам Аппарата государственные награды, которые присуждены Указом Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Говоря о важности Дня Независимости для всех казахстанцев, достижениях нашей страны за эти годы, Спикер Мажилиса подчеркнул эффективность стратегического курса, заложенного Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и реализуемого сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По словам Нурлана Нигматулина, инициативы руководства страны позволили Казахстану состояться как независимому государству, которое пользуется высоким международным авторитетом, стабильно развивается и обладает всеми возможностями для ответа на вызовы современности.

При этом Председатель Мажилиса отметил, что депутатский корпус в нынешних непростых условиях внедрил новые формы и механизмы работы, чтобы законодательно обеспечить выполнение всех задач, поставленных Елбасы и Главой государства по дальнейшей модернизации страны.

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом «Барыс» III степени награждён депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев, орденом «Парасат» - Жексенбай Дуйсебаев и Дания Еспаева, орденом «Құрмет» - Жамбыл Ахметбеков. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги депутата Мажилиса Александра Суслова, а также сотрудников Аппарата Наримана Алгожина, Ботагоз Ботабаевой и Клары Маутенбаевой. Почётную грамоту Республики Казахстан получили сотрудники Аппарата Мажилиса Айтбек Алипов, Айгерим Нуржанова и Татьяна Сыздыкова.

Председатель Мажилиса также вручил орден МПА СНГ «Содружество» заместителю Генерального Прокурора Марату Ахметжанову, а медали МПА СНГ «За укрепление межпарламентского сотрудничества» - министру юстиции Марату Бекетаеву и депутату Мажилиса Сергею Звольскому. Почетные грамоты Совета МПА СНГ получили мажилисмены Абдиманап Бектурганов и Мухтар Ерман.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность взаимодействия представителей государственных органов с депутатским корпусом для эффективной работы над законопроектами и расширения межпарламентских связей.

Указом Президента Казахстана Государственная премия 2020 года в области литературы и искусства имени Абая присуждена депутату Мажилиса Сауытбеку Абдрахманову за исследование «Абыз Әбіш».