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    Нурлан Нигматулин: Казахстанская модель межэтнического согласия может служить примером для других стран

    3 Сентября 2019, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    В ходе беседы Нурлан Нигматулин подчеркнул, что именно межнациональное согласие и единство казахстанского общества являются ключевым фактором стабильности и процветания нашей страны.

    Спикер Мажилиса акцентировал внимание на уникальном институте, созданном по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, - Ассамблее народа Казахстана, депутаты от которой представлены в Мажилисе.

    По словам Н.Нигматулина, казахстанская модель межэтнического согласия может служить примером для других государств и наша страна может поделиться опытом в деле построения толерантного общества.

    Как подчеркнул в свою очередь Л.Заньер, Казахстан – очень интересная страна, потому что та модель межэтнических отношений, которая разработана в нашей стране, - очень многообещающая.

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    ОБСЕ Мажилис
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