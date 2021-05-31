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    14:19, 31 Май 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин и Тадамори Ошима обсудили сотрудничество Парламентов Казахстана и Японии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления казахстанского-японского межпарламентского сотрудничества обсудил сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин со спикером Палаты представителей Парламента Японии Тадамори Ошима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В ходе встречи, которая состоялась в формате видеоконференцсвязи, спикер Мажилиса отметил, что Япония – важный стратегический партнер Казахстана в Азии. При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул ключевую роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в выходе взаимодействия двух стран на уровень расширенного стратегического партнёрства, а также особое значение, которое придает развитию многопланового сотрудничества с Японией Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Председатель Мажилиса рассказал своему японскому коллеге о продолжающейся в Казахстане последовательной работе по реформированию политической системы, развитию гражданского общества, по диверсификации экономики. Особое внимание Нурлан Нигматулин уделил изменениям, которые внесены по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в выборное законодательство, касающиеся, в частности, снижения порога для прохождения политических партий в Парламент, введения 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи, внесения графы «Против всех», а также выборности акимов.

    Председатель Мажилиса также акцентировал внимание на том, что казахстанские парламентарии готовы оказать необходимое законодательное содействие для продвижения экономических и инвестиционных казахстанско-японских отношений.

    В свою очередь председатель Палаты представителей Парламента Японии Тадамори Ошима отметил, что Япония придает большое значение расширению сотрудничества с Казахстаном. При этом Тадамори Ошима подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в построение мира, свободного от ядерного оружия.

    Собеседники также отметили налаженное партнерство двух стран в области устойчивого развития, вопросах изменения климата и других сферах.

    Нурлан Нигматулин и Тадамори Ошима выразили уверенность, что укрепление межпарламентского диалога будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Японией.



    Теги:
    Парламент Главная Мажилис Интеграция и партнерство
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