Нурлан Нигматулин и Спикер Сената Польши обсудили приоритеты сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провёл переговоры с Маршалом Сената Польши Томашем Гродзким, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе встречи, которая состоялась в Мажилисе, собеседники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе между казахстанскими и польскими парламентариями.

По словам Нурлана Нигматулина, казахстанско-польские отношения демонстрируют высокую динамику. За практически 30-летний период дипломатических отношений между странами налажен доверительный политический диалог, активное развитие получило торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, сформирована обширная договорно-правовая база.

«В этом большая заслуга Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и высшего руководства Польши. Сегодня важное значение развитию всестороннего партнёрства между нашими странами придает и Глава государства Касым-Жомарт Токаев», - подчеркнул Председатель Мажилиса.

В свою очередь Маршал Сената Польши, говоря о развитии взаимодействия с Казахстаном, подчеркнул, что отношения между двумя народами строятся на основе дружбы и взаимопомощи.

«Мы под огромным впечатлением от того, что такая большая страна, как ваша, стала домом для свыше 100 разных этносов, которые живут в дружбе и согласии», - сказал Томаш Гродзкий.

Отдельное внимание собеседники уделили расширению межпарламентского диалога.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на проводимой в нашей стране по инициативе Главы государства работе по реформированию политической системы, развитию гражданского общества. Председатель Мажилиса также подчеркнул, что Парламент Казахстана активно вовлечён в этот процесс, обеспечивая необходимую законодательную базу для политической модернизации страны.

Говоря о важности укрепления межпарламентских связей, Нурлан Нигматулин предложил своему польскому коллеге усилить взаимодействие казахстанских и польских парламентариев на уровне групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов для обмена законодательным опытом.

Маршал Сената Томаш Гродзкий выразил готовность польских сенаторов оказать необходимую поддержку для развития сотрудничества с Казахстаном во всех сферах.

В завершение встречи Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил польских коллег и в их лице народ Польши с национальным праздником – Днем независимости Польши, который страна будет отмечать 11 ноября.