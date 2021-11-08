+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Нигматулин и Спикер Сената Польши обсудили приоритеты сотрудничества

8 Ноября 2021 12:58
Поделиться:
Нурлан Нигматулин и Спикер Сената Польши обсудили приоритеты сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провёл переговоры с Маршалом Сената Польши Томашем Гродзким, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Новости по теме
О новом порядке приема сообщений о преступлениях рассказал Ерлан Тургумбаев
Какие новшества ждут казахстанцев в предоставлении госуслуг онлайн Количество пеших патрулей увеличивают в Казахстане Электронные браслеты наденут на педофилов в Казахстане с 2022 года

В ходе встречи, которая состоялась в Мажилисе, собеседники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе между казахстанскими и польскими парламентариями.

По словам Нурлана Нигматулина, казахстанско-польские отношения демонстрируют высокую динамику. За практически 30-летний период дипломатических отношений между странами налажен доверительный политический диалог, активное развитие получило торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, сформирована обширная договорно-правовая база.

«В этом большая заслуга Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и высшего руководства Польши. Сегодня важное значение развитию всестороннего партнёрства между нашими странами придает и Глава государства Касым-Жомарт Токаев», - подчеркнул Председатель Мажилиса.

В свою очередь Маршал Сената Польши, говоря о развитии взаимодействия с Казахстаном, подчеркнул, что отношения между двумя народами строятся на основе дружбы и взаимопомощи.

«Мы под огромным впечатлением от того, что такая большая страна, как ваша, стала домом для свыше 100 разных этносов, которые живут в дружбе и согласии», - сказал Томаш Гродзкий.

Отдельное внимание собеседники уделили расширению межпарламентского диалога.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на проводимой в нашей стране по инициативе Главы государства работе по реформированию политической системы, развитию гражданского общества. Председатель Мажилиса также подчеркнул, что Парламент Казахстана активно вовлечён в этот процесс, обеспечивая необходимую законодательную базу для политической модернизации страны.

Говоря о важности укрепления межпарламентских связей, Нурлан Нигматулин предложил своему польскому коллеге усилить взаимодействие казахстанских и польских парламентариев на уровне групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов для обмена законодательным опытом.

Маршал Сената Томаш Гродзкий выразил готовность польских сенаторов оказать необходимую поддержку для развития сотрудничества с Казахстаном во всех сферах.

В завершение встречи Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил польских коллег и в их лице народ Польши с национальным праздником – Днем независимости Польши, который страна будет отмечать 11 ноября.
Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Мажилис   #Польша   #Сотрудничество   #Политика   #Нурлан Нигматулин  
Поделиться:
Новости по теме
О новом порядке приема сообщений о преступлениях рассказал Ерлан Тургумбаев
Какие новшества ждут казахстанцев в предоставлении госуслуг онлайн
Количество пеших патрулей увеличивают в Казахстане
Электронные браслеты наденут на педофилов в Казахстане с 2022 года
Популярное
1 Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
2 Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
3 Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
4 Трагедия на шахте «Абайская»: семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание
5 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
6 Патрульных машин станет больше на дорогах СКО
Читайте также
Анализ деятельности МВД проводят в Казахстане
О разработанных МВД РК законодательных поправках рассказал Ерлан Тургумбаев
Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
Трагедия на шахте «Абайская»: семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Патрульных машин станет больше на дорогах СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив