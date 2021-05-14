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    Нурлан Нигматулин и спикер Парламента Республики Корея обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

    14 Мая 2021, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в формате видеоконференции провёл встречу с Председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бен Соком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, высказавшись за активизацию взаимодействия казахстанских и южнокорейских парламентариев.

    При этом Нурлан Нигматулин и Пак Бен Сок подчеркнули стратегический характер отношений Казахстана и Республики Корея, которые развиваются благодаря руководителям двух государств.

    - Ключевую роль в становлении и укреплении казахстанско-южнокорейских отношений сыграл Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев, благодаря которому взаимодействие наших стран вышло на уровень стратегического партнёрства. В основе текущей повестки нашего сотрудничества - деятельность Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленная на углубление стратегического партнёрства и дружбы между Казахстаном и Южной Кореей, - сказал Нурлан Нигматулин.

    По словам Спикера Мажилиса, государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан в апреле 2019 года продемонстрировал заинтересованность Сеула в развитии двусторонних отношений. Большими перспективами обладает подписанная в ходе визита Программа нового экономического сотрудничества «Свежий ветер», рассчитанная до 2022 года.

    Нурлан Нигматулин также рассказал своему южнокорейскому коллеге о политических реформах, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

    В свою очередь Председатель Национальной Ассамблеи Пак Бен Сок поздравил нашу страну с 30-летием Независимости.

    - Этот год объявлен Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Годом 30-летия Независимости страны. Желаю, чтобы Казахстан на основе успехов, достигнутых за годы Независимости, готовился к новому рывку в качестве экономического, политического и культурного центра стран Евразии. Республика Казахстан – сердце Евразийского континента и страна с безграничным потенциалом развития. Казахстан также является важным партнёром в вопросах установления мира на Корейском полуострове, - подчеркнул Пак Бен Сок.

    Особое внимание собеседники уделили развитию диалога между парламентариями двух стран, высказавшись за расширение взаимодействия по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству, а также обмен опытом законодательной деятельности.

    Нурлан Нигматулин и Пак Бен Сок выразили уверенность, что межпарламентское сотрудничество как важная составляющая казахстанско-южнокорейских отношений способствует улучшению благополучия народов обеих стран.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Корея
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