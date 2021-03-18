Нурлан Нигматулин и спикер Парламента КНР обсудили межпарламентское сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в формате видеоконференции провёл встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, которая состоялась по инициативе китайской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, высказавшись за укрепление и активизацию межпарламентского взаимодействия в целях реализации договорённостей глав двух государств.

При этом Нурлан Нигматулин и Ли Чжаньшу подчеркнули, что в основе стратегического характера казахстанско-китайских отношений лежат дружба и доверительные отношения руководителей государств.

«Между нашими странами налажен доверительный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи. И здесь, конечно же, историческая роль и огромная заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который всемерно способствовал не только становлению и укреплению межгосударственных отношений, но и их выведению на уровень всестороннего стратегического партнерства. Сегодня и действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как политик, имеющий огромный международный опыт, придает большую значимость сотрудничеству с Китаем. Символично, что первый государственный визит Президента Казахстана в Китай в сентябре 2019 года ознаменовал собой новую веху в двусторонних отношениях – эру вечного всестороннего стратегического партнерства», - сказал Нурлан Нигматулин.

В свою очередь председатель ПК ВСНП Китая Ли Чжаньшу отметил, что за последние годы благодаря вниманию глав государств китайско-казахстанские отношения добились опережающего развития. К примеру, объем торговли Китая с Казахстаном занимает половину товарооборота Китая со всеми странами Центральной Азии.

«Думаю, все со мной согласятся, что Председатель КНР Си Цзиньпин, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – выдающиеся государственные руководители. Уверен, что под руководством Елбасы Назарбаева и Президента Токаева Казахстан обязательно вступит во второе «золотое» тридцатилетие, все намеченные задачи будут успешно выполнены, и ваша страна в скором будущем войдет в число 30-ти самых развитых стран мира», - сказал Ли Чжаньшу.

Отметив, что текущий год имеет особое значение для двух стран – 30-летие Независимости Казахстана и 100-летие Коммунистической партии Китая - собеседники подтвердили готовность активно развивать сотрудничество в интересах народов двух стран.

Нурлан Нигматулин поздравил своего коллегу с успешным завершением 4-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, важным итогом которой стало принятие Плана социально-экономического развития на 2021 -2025 годы.

Стороны отдельное внимание уделили вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам Ли Чжаньшу, взаимодействие Китая и Казахстана в этих вопросах стало примером для международной кооперации в сфере борьбы с пандемией. Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что нынешняя ситуация диктует необходимость стимулировать ускоренную цифровизацию экономик, укреплять сотрудничество в сфере трансграничной электронной коммерции и мобильных платежей. Среди перспективных направлений собеседники также назвали сопряжение программ «Один пояс - один путь» и «Нұрлы жол», искусственный интеллект, здравоохранение, сельское хозяйство, торговлю и инвестиции.

Укрепление межпарламентского диалога Нурлан Нигматулин и Ли Чжаньшу связывают в том числе с расширением взаимодействия по линии профильных комитетов, групп по сотрудничеству, а также межфракционных групп.

Председатель ПК ВСНП Китая Ли Чжаньшу поздравил с Наурыз мейрамы, пожелав нашей стране мира и спокойствия, а всему народу Казахстана – счастья и благополучия.