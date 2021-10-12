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    Нурлан Нигматулин: Главный акцент работы фракции Nur Otan – исполнение предвыборной Программы

    12 Октября 2021, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фракция «Nur Otan» в Мажилисе держит на постоянном контроле выполнение предвыборной Программы партии. Об этом заявил председатель Палаты, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Сегодня на заседании фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе рассмотрены промежуточные итоги исполнения Дорожной карты Предвыборной программы до 2025 года «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».

    Спикер Мажилиса, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин в целом отметил большую системную работу, проделанную Правительством и государственными органами по выполнению пунктов Дорожной карты в непростых условиях пандемии.

    Вместе с тем в ходе обсуждения был поднят ряд проблемных вопросов.

    Среди них – некоторое отставание в показателях по отдельным пунктам, достижение которых запланировано в 2021 году.

    В связи с этим, по словам председателя Мажилиса, все эти вопросы необходимо взять на особый контроль, чтобы своевременно достичь поставленных целей.

    «В решении этих задач задействованы как центральные, так и местные исполнительные органы. Необходима синхронизированная работа и всех заинтересованных министерств», - отметил Нурлан Нигматулин.

    В целом отставание в достижении запланированных показателей в обозначенные сроки отмечено по 21 пункту Дорожной карты, в т.ч. по несырьевому экспорту, производству экпортоориентированной нефтегазохимической продукции и др.

    «Конечно, впереди несколько лет, но уже на начальном этапе мы должны каждый вопрос держать на контроле, чтобы каждый пункт исполнялся именно в те сроки, которые обозначены в Дорожной карте», - акцентировал внимание депутатов и членов Правительства Нурлан Нигматулин.

    На заседании также подняты вопросы подготовки законопроекта, регулирующего вопросы централизованного учёта, постановки и распределения жилья через «Отбасы банк», создания Единого окна закупок, модернизации порядка 3-х тыс. сёл и др.

    Подводя итоги обсуждения, Спикер Мажилиса акцентировал внимание на ряде вопросов, решение которых необходимо для достижения поставленных целей. Среди них – важность своевременной подготовки необходимой документации, что будет способствовать и своевременному финансированию пунктов Дорожной карты. Кроме того, это и усиление взаимодействия центральных и местных исполнительных органов в процессе реализации Дорожной карты.

    «Елбасы, Председатель нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил фракции обеспечить контроль своевременного и качественного исполнения Предвыборной программы партии. Ведь она содержит основные направления развития для повышения социального благополучия населения. Необходимо сделать выводы, чтобы максимально эффективно решить вопросы текущего года и уверенно отработать следующий год реализации Дорожной карты. Это одна из обязанностей каждого депутата и члена Правительства», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Нур Отан Нурлан Нигматулин
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