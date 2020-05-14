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    Нурлан Нигматулин: фракция «Nur Otan» в Мажилисе законодательно обеспечит антикризисный план Правительства

    14 Мая 2020, 10:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фракция партии «Nur Otan» в Мажилисе сформировала пакет предложений в антикризисный план Правительства. Об этом заявил председатель Палаты, руководитель фракции парламентского большинства Нурлан Нигматулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента.

    На заседании фракции в Мажилисе депутаты-нуротановцы обсудили предложения фракции в Комплексный план по восстановлению экономического роста, который в настоящее время разрабатывается Правительством.

    «Выступление Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению представляет собой многостороннюю перспективную программу действий. И сейчас необходимо сосредоточить усилия, прежде всего, на преодолении последствий кризиса, на восстановлении национальной экономики, на повышении благосостояния граждан. И фракция партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, конечно же, примет самое активное участие в подготовке и исполнении мер по восстановлению экономического роста. Наша главная задача - оказать законодательную поддержку реализации инициатив Президента страны», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

    Для этого депутаты Мажилиса-члены фракции партии «Nur Otan» намерены законодательно обеспечить пилотный проект «5-10-20».

    Среди предложений фракции также формирование программы развития цепочек поставок продовольственных товаров на основе практики гарантированного закупа сельскохозяйственной продукции, в том числе через механизм контрактного финансирования.

    Депутаты считают важным внести необходимые поправки в действующее инвестиционное законодательство в целях обеспечения стабильности для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях. При этом особое внимание уделяется механизмам повышения казахстанского содержания.


    Фракция партии «Nur Otan» также предлагает законодательно предусмотреть снижение ставки обязательных пенсионных взносов с 10% до 5% по доходам физических лиц по договорам гражданско-правового характера; обеспечить соблюдение нормативных правовых актов о механизме ценообразования на социально значимые товары.

    В числе предложений - принять законодательные меры по приостановлению возбуждения процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года, а также обеспечить на законодательном уровне обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности небанковских кредитных организаций.

    Депутаты-нуротановцы намерены уделить особое внимание законодательной поддержке туристской деятельности, сделать направление по созданию молодёжных рабочих мест одним из приоритетных в Дорожной карте занятости, а также увеличить государственный образовательный заказ на подготовку врачей-эпидемиологов, инфекционистов и вирусологов.



    Автор:

    Мажилис Нур Отан
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