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Нурлан Нигматулин: Фракция Nur Otan поддерживает меры Президента по обеспечению стабильности

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Марта 2020, 12:03
Нурлан Нигматулин: Фракция Nur Otan поддерживает меры Президента по обеспечению стабильности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин озвучил заявление фракции партии «Nur Otan» по поводу ЧП в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фракция партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента выражает единодушную поддержку поручениям Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по противодействию распространению коронавируса и обеспечению стабильности в условиях чрезвычайного положения. В нашей стране заблаговременно, «на опережение» начали готовиться к пандемии коронавирусной инфекции. Первый Президент Казахстана - Елбасы, Лидер нашей партии Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул, что все принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и отвечают кризисной ситуации», - заявил Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в тех странах, где запоздали с принятием таких мер, ситуация развивается по самому неблагоприятному сценарию.

«В Казахстане же, в соответствии с поручением Главы государства, Правительством, всеми центральными и местными исполнительными органами власти реализуются комплексные меры, направленные в первую очередь на усиление работ по противодействию распространения коронавируса, обеспечение общественной безопасности в период Чрезвычайного положения, обеспечение социальной стабильности в стране, поддержку национальной экономике, переход на новую модель принятия управленческих решений», - отметил спикер Мажилиса.

Согласно заявлению Н. Нигматулина, общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, 4,4 трлн тенге или 10 млрд долларов. Таким образом, поручения Президента охватывают все сферы жизни казахстанского общества.

«Но главный акцент – социальная стабильность. Казахстанцы видят, что руководство страны понимает всю сложность ситуации, в которой оказались рядовые граждане, и готово оказать серьезную помощь и поддержку в этих чрезвычайных условиях, и для этого государство пошло на кардинальные меры. Теперь, очень важно, чтобы все поручения Президента четко были исполнены, и исполнялись, как в центре, так и на местах. Для этого необходимо, прежде всего, довести реализацию всех мер, которые предусмотрены антикризисным планом до каждого предпринимателя, о каждого работодателя, до каждого работника, до всех казахстанцев. Главой государства определены пути, механизмы, источники финансирования всего антикризисного плана. И теперь, задача всего госаппарата, начиная от министра до специалиста, четко и слаженно отработать для достижения всех намеченных целей», - подчеркнул Н. Нигматулин.

При этом, он отметил, что эффективная реализация всех антикризисных мер позволит преодолеть угрозу пандемии коронавируса, позволит сегодня в условиях мирового финансового кризиса определить очень четкие пути стабилизации и постркризисного роста нашей дальнейшей экономики.

«Еще один важный аспект: уже сегодня Глава государства ставит задачу выработать системные подходы с расчетом на жизнедеятельность после стабилизации ситуации. И партия фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента готова оказывать всестороннюю поддержку в реализации сценариев посткризисного развития. Все необходимые для этого законодательные новшества будут одним из основных направлений деятельности депутатов-членов фракции партии «Nur Otan», - заключил Н. Нигматулин.


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