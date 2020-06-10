Нурлан Нигматулин: эффективность бюджета измеряется в достижении конкретных результатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что выделенные и освоенные бюджетные деньги должны решать конкретные социально-экономические задачи для повышения качества жизни казахстанцев.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотрели отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Рост ВВП страны достиг 4,5%, внешнеторговый оборот возрос до 97 млрд. долларов США. Заработная плата увеличена для 2,7 млн. казахстанцев. Реализация государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и развития регионов позволила построить свыше 13 млн. кв.м. жилья.

- Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на расширенном заседании Правительства по итогам социально-экономического развития страны за 2019 год, это стало возможным благодаря слаженной работе Правительства и Парламента по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» и Послания народу Казахстана, - отметил Спикер Мажилиса.

Вместе с тем, по мнению Нурлана Нигматулина, выводы из состоявшегося обсуждения необходимо рассматривать через призму поручения руководства страны о необходимости разработки программы глубоких радикальных реформ экономики страны. Кардинального изменения, прежде всего, требует ситуация с нерациональным расходованием бюджета.

- Сегодня эффективность бюджетных программ недостаточно оценивать по количеству выделенных и освоенных государственных средств. Выделенные и освоенные бюджетные деньги должны решать конкретные социально-экономические задачи, результатом чего должно стать повышение качества жизни казахстанцев. Именно такую задачу перед Правительством поставил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своём Послании народу Казахстана, - подчеркнул Председатель Мажилиса.

При этом важным вопросом выступает нерациональное расходование средств, выделяемых из Национального фонда.

В частности, в ходе обсуждения депутаты подняли проблему целесообразности запланированного открытия коворкинг зон в ВУЗах за счёт целевого трансферта из Национального фонда. По словам мажилисменов, на эти цели в 2019 году было выделено 663 млн.тенге, однако неосвоение этих средств составило 100%. В Отчёте Правительства причина объясняется невостребованностью этих средств в связи с возможностью использования других источников финансирования.

- Сегодня приводились факты непродуманного, по-другому не скажешь, распределения таких средств на цели, которые не требуют не только средств Национального фонда, но даже не требуют простого бюджетного финансирования. Вероятно, Правительству надо более взвешенно, строго и ответственно подходить в своих предложениях об использовании средств Национального фонда, - сказал Нурлан Нигматулин.

В ходе обсуждения отчётов речь шла и о необходимости в условиях мирового кризиса новых подходов в решении вопросов социально-экономического развития.

- Глава государства поручил Правительству подготовить новую экономическую стратегию. Очевидно, что она потребует законодательного обеспечения. Поэтому Мажилис готов тесно взаимодействовать с Правительством в этом важном для страны вопросе, как это требует от нас руководство страны. И здесь очень важно, чтобы Правительство, прежде всего, его экономический блок, очень детально проанализировали и учли все замечания и предложения депутатов не только при планировании, но и при реализации государственных программ. Только такой подход даст возможность реализовать все поручения руководства страны, - резюмировал Нурлан Нигматулин.



