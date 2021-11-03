Нурлан Нигматулин: Для перехода на цифровую отчётность нужен качественный доступ в интернет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что перевод предпринимателей на цифровую отчётность требует создания необходимых условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Своим мнением по этому вопросу Спикер Мажилиса поделился в ходе обсуждения в первом чтении на пленарном заседании Палаты законодательных поправок по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

В связи с предусмотренной законопроектом нормой, согласно которой предприниматели должны предоставлять информационные регуляторные инструменты только в электронной форме, депутаты подняли вопрос равного доступа к качественному интернету жителей различных населённых пунктов. Наряду с этим депутаты предложили сохранить возможность предоставления отчётов, информации, уведомлений и в бумажном, и в электронном виде.

«Конечно, само по себе требование о переходе на цифровую отчётность не вызывает сомнений. Но эта работа требует определённой подготовки. И речь идёт, прежде всего, о доступе к устойчивому интернету. Если не будет качественного интернета, то весьма проблематично вообще говорить о полном переходе на цифровую отчётность. О низком качестве интернета в стране говорил на недавнем технологическом форуме и Глава государства», - подчеркнул Спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, правительственная редакция законопроекта лишает предпринимателя выбора. К тому же, не каждый предприниматель может иметь соответствующие навыки работы с цифровыми документами.

«Если вице-министры, представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагают отчётность делать только в цифровом формате, то должны быть созданы и необходимые условия. А то получается одностороннее движение. Вы уже заранее ставите предпринимателей в такие условия, когда, не обеспечив доступность, качество интернета, не научив работать с цифровыми документами, уже предусмотрели в отраслевых законах ответственность за неисполнение требований информационных регуляторных инструментов. Тогда и Вы тоже должны взять на себя обязательства обеспечить до 2023 года стопроцентный охват качественным интернетом», - обратился Спикер Мажилиса к министру национальной экономики.

Нурлан Нигматулин поддержал предложение депутатов сохранить возможность выполнения требований информационных инструментов как в бумажном, так и в электронном виде, пока Правительство не обеспечит необходимые условия.

«Иначе, вы рискуете породить хаос в отчётности. Конечно, мы понимаем, что мы живём в стремительный век цифровизации и придём к тому, что вся отчётность будет носить цифровой характер, более того - мы поддерживаем этот формат. Но для этого должны быть созданы все необходимые условия», - подчеркнул Председатель Мажилиса.