Нурлан Нигматулин: депутаты Мажилиса возьмут в работу законопроект по вопросам страхового рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это Соглашение между Казахстаном и Россией о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2» для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты.

Среди ратификационных законопроектов также изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

На рассмотрение депутатов во втором чтении вносятся законодательные новшества по вопросам развития социального предпринимательства с сопутствующими поправками в Налоговый кодекс.

На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это дополнения и изменения по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов. В числе новых законопроектов также законодательные поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг.



