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    11:33, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Депутаты Мажилиса рассмотрят законопроект о защите прав детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В первом чтении Палата обсудит законодательные поправки по вопросам защиты прав ребёнка.

    Законодательные новшества разработаны депутатами в целях совершенствования законодательства в интересах детей.

    В частности, предлагается внести поправки в Закон «О правах ребёнка в Республике Казахстан» в части обеспечения защиты ребёнка от всех форм дискриминации, обеспечения прав детей на жилище, расширения обязанности родителей по воспитанию детей. Также законопроектом предусматриваются изменения в КоАП в части введения административной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью и нанесение побоев несовершеннолетним.

    Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные новшества, касающиеся перераспределения полномочий между уровнями государственного управления.


    Теги:
    Нурлан Нигматулин Парламент Главная Мажилис
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