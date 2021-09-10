Нурлан Нигматулин: Депутаты Мажилиса рассмотрят законопроект о защите прав детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В первом чтении Палата обсудит законодательные поправки по вопросам защиты прав ребёнка.

Законодательные новшества разработаны депутатами в целях совершенствования законодательства в интересах детей.

В частности, предлагается внести поправки в Закон «О правах ребёнка в Республике Казахстан» в части обеспечения защиты ребёнка от всех форм дискриминации, обеспечения прав детей на жилище, расширения обязанности родителей по воспитанию детей. Также законопроектом предусматриваются изменения в КоАП в части введения административной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью и нанесение побоев несовершеннолетним.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные новшества, касающиеся перераспределения полномочий между уровнями государственного управления.