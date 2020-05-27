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Нурлан Нигматулин: Депутаты инициировали возобновление аттестации аварийно-спасательных служб

27 Мая 2020 11:20
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Нурлан Нигматулин: Депутаты инициировали возобновление аттестации аварийно-спасательных служб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новые законодательные поправки по вопросам промышленной безопасности позволят усилить государственный надзор на социальных объектах и повысить защищенность работников на производстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении соответствующий законопроект.

В ходе обсуждения особое внимание уделено вопросам подготовки и контроля аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.

Депутаты инициировали поправки по введению аттестации и государственному надзору за деятельностью профессиональных аварийно-спасательных служб.

Необходимость новшеств вызвана тем, что работающие в сфере промышленной безопасности аварийно-спасательные службы уже в течение 3 лет не подлежат аттестации.

«Получается, что на опасных производственных объектах (а это у нас все предприятия горно-металлургического, нефтегазового комплекса, предприятия других отраслей экономики) могут работать и работают в данный момент неаттестованные аварийно-спасательные службы. Понятно, что это недопустимо и аттестация профессиональных аварийно-спасательных служб в сфере промышленной безопасности должна быть восстановлена», - считает Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, в результате принятия данного законопроекта должен повыситься уровень защищенности работников от вредного воздействия на опасном производстве, а уровень травматизма – понизиться. Кроме того, мажилисмены уверены, что снизится и вероятность причинения вреда в результате аварии.

В ходе обсуждения отдельное внимание уделено промышленной безопасности и, прежде всего, на объектах социальной инфраструктуры – котельных, лифтах, эскалаторах.

«Вместе с акиматами надо создавать жилищные инспекции, надо приводить в соответствие с требованиями законодательства должностной статус госинспекторов, надо решить вопросы с квалификацией, нагрузкой и так далее», - считает Нурлан Нигматулин.

В настоящее время существует Типовое положение о жилищной инспекции, которое предусматривает осуществление жилищной инспекцией государственного надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.

Теперь главное - обеспечить его выполнение, считает председатель Мажилиса.


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Ключевые слова: Мажилис,
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