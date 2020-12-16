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    Нурлан Нигматулин: День Независимости – праздник, имеющий особое значение для граждан страны

    16 Декабря 2020, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что День Независимости Республики Казахстан обладает большой консолидирующей силой для всех казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Поздравляя с Днём Независимости, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что этот день, положивший начало нового этапа в истории нашего государства, символизирует собой достижения нашей страны, в основе которых стратегический курс Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    - День Независимости – это праздник, имеющий особое значение для народа Казахстана, судьбоносная дата для всех граждан нашей страны. Этот день объединяет всех казахстанцев единым стремлением жить и работать на благо Казахстана – сильного, суверенного и процветающего государства. Сегодня наша страна, благодаря инициативам Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, которые последовательно реализуются Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, пользуется высоким международным авторитетом, является центром безопасности и мира, местом принятия общемировых решений. Приверженность таким ценностям Независимости, как высокий патриотизм, гражданственность, взаимопонимание и согласие, позволяет казахстанцам добиваться успехов и противостоять сегодня вызовам современности, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

    Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во имя процветания нашей страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис День Независимости
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