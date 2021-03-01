Нурлан Нигматулин: День благодарности – символ приверженности казахстанцев истинным ценностям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Днём благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

« День благодарности, праздник, учреждённый по инициативе Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, - настоящий символ сплочённости и приверженности казахстанцев истинным ценностям дружбы и взаимопомощи.

Созидательный труд многонационального народа Казахстана стал верным залогом и всех успехов, которых наша страна достигла за 30 лет Независимости. И сегодня, в это непростое время, казахстанцы, как и всегда, демонстрируют патриотизм, единство и силу духа.

Укрепление стабильности и общенациональных ценностей лежит и в основе курса Глава государства Касым-Жомарта Токаева.

Свой вклад в развитие страны вносит и Ассамблея народа Казахстана, депутаты которой представлены в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - отметил Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.